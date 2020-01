Incidente in corso Indipendenza a Milano: paura per una donna travolta da un'auto

L'hanno sedata e intubata in corso Indipendenza. Proprio lì dov'è stata travolta da un'auto. Ora lotta tra la vita e la morte al Niguarda di Milano, dov'è stata trasportata dal personale del 118.

Donna travolta da un'auto a Milano

È ricoverata in prognosi riservata la donna di 88 anni travolta da un'auto in corso Indipendenza. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì, alle 12.22. A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul luogo è intervenuta con due equipaggi: ambulanza e automedica, in codice rosso.

La donna, stando a quanto riportato dalla centrale operativa era cosciente ma aveva un importante trauma cranico. È stata dunque sedata e trasferita al Niguarda. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale che ha fatto i rilievi sul posto.