Tragico schianto in moto durante la gita: morto un uomo, grave la donna che era con lui

Una domenica pomeriggio finita in tragedia quella del 5 luglio sulle strade dell'Alto Garda, in Trentino. Un motociclista di 43 anni di Cesano Maderno ha perso la vita sulla provinciale della Valle del Sarca dopo una schianto mentre era in sella alla sua moto in compagnia di un'amica, che ora è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale.

L'incidente è avvenuto a Dro, in zona Lavini, mentre i due stavano facendo un giro in moto percorrendo la provinciale 84, la strada che porta verso Drena e la Valle di Cavedine. Poi lo schianto - tragico - contro un'auto. La vittima è Enzo Salinitro: l'impatto con il veicolo e con il suolo non gli ha lasciato scampo. Quando le ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco volontari di Dro sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La donna, 46 anni di Malegno in provincia di Brescia, è stata sbalzata dalla sella ed ha riportato traumi molto gravi. Vista la gravità della situazione i soccorritori hanno chiamato l'elicottero, che da Trento in pochi minuti ha raggiunto la Valle del Sarca per poi ritornare all'ospedale Santa Chiara, dove la 46enne si trova ricoverata sotto osservazione dei medici.

Sotto schock l'automobilista, trentino, che non ha riportato conseguenze fisiche in seguito all'incidente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto stava svoltando a destra in una strada laterale. Il centauro, trovandosi a dover frenare all'ultimo minuto, si è spostato anch'egli a destra. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale dell'Alto Garda.