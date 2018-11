Incidente a Trezzano sul Naviglio: ciclista travolto da un'auto, portato via in elicottero

Un uomo di 60 anni è stato vittima di un incidente stradale Trezzano sul Naviglio (Milano). Mentre pedalava su una bicicletta è stato travolto da un'auto in via Morona, poco prima delle 12 di venerdì.

Le sue condizioni sono gravi anche se non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Sull'elicottero è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo: stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza ha riportato un trauma cranico.

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale di Trezzano, intervenuta sul luogo insieme ai carabinieri della Compagnia di Corsico.