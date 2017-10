Incidente stradale a Milano, si ribalta una Enjoy

Incidente stradale, nella prima mattinata di domenica 15 ottobre, in via Buonarroti all'angolo con piazza Piemonte.

Lo schianto è avvenuto, per cause in corso di definizione, intorno alle cinque di mattina tra due Fiat 500, di cui una del servizio di car sharing Enjoy che è finita col ribaltarsi.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale e, per le cure mediche, i sanitari del 118. Sette, in tutto, le persone coinvolte, ragazzi e ragazze tra i 23 e i 25 anni. Una sola, e in modo lieve, la persona rimasta ferita: un'ambulanza l'ha trasportata in codice verde all'ospedale Sacco di Milano.