Va fuori dalla pista ciclabile e viene travolto da un camion dell'Esselunga: l'incidente a Sesto

Travolto da un camion dell'Esselunga davanti al noto supermercato a Sesto San Giovanni (Milano), bici incastrata sotto il tir e ciclista portato in ospedale con una gamba rotta. Se l'è cavata così un cittadino straniero di trentasei anni che mercoledì sera - intorno alle 19.30 - è stato investito mentre percorreva via Giuseppe Rovani.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale e i mezzi del 118. Stando alla primissima ricostruzione dei 'ghisa', il ferito stava pedalando fuori dalla pista ciclabile presente sul lato destro della via. Probabilmente era leggermente più avanti rispetto al camion che, dopo aver imboccato la strada, ha letteralmente 'ingoiato' la sua bici. Per fortuna l'uomo è caduto lateralmente, evitando così di finire sotto le ruote del pesante 'cassonato'.

Gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno soccorso il trentaseienne in codice rosso, poi declassato a verde. E' stato trasportato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo con una sospetta frattura ad una gamba. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere ai vigili di completare il proprio lavoro di verifica. Il traffico, quindi, è rimasto rallentato in tutta la zona.