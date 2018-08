Mliano, il consigliere Fabio Galesi vittima di un incidente sull'A9: arriva anche l'elisoccorso

"Sto bene e mi stanno per dimettere. Ho visto la morte a 3 centimetri. Ora un po' di riposo!". A parlare è Fabio Galesi, consigliere e presidente del Municipio 8 di Milano. Il 31enne è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A9, tra Origgio e Uboldo. Ed è lui stesso a rassicurare tutti su Facebook.

Lo schianto si è verificato verso le 15:40 di giovedì. L'incidente ha coinvolto un furgone e un camper. In tutto quattro persone: un uomo di 27 anni, una donna di 45, un 16enne e il consigliere 31enne. Sul posto sono accorse due ambulanze, un elisoccorso e i vigili del fuoco di Como.

Per fortuna, nonostante l'allarme iniziale, le condizioni dei feriti non si sono rivelate gravi. Galesi che stava guidando il furgone - responsabile del tamponamento del camper - è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina del furgone. Poi è stato liberato dai vigili del fuoco ed è stato trasportato all'ospedale di Garbagnate in codice verde per un dolore alla schiena e al torace, dovuto alla pressione della cintura di sicurezza.

I tre camperisti, invece - una famiglia che stava andando in vacanza - non hanno riportato traumi e hanno quindi rifiutato il trasporto.