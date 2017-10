Perde il controllo dello scooter e si schianta davanti alla Questura: ferito un 59enne

Ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale sradicandolo. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì 19 ottobre in via Fatebenefratelli a Milano, davanti alla Questura; protagonista del fatto: un uomo di 59 anni.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 59enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.