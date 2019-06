Milano, quattro incidenti in due ore e un ferito grave: serata nera per i rider del food delivery

Quattro incidenti, quattro rider feriti. E uno di loro sta lottando tra la vita e la morte. È stata una serata nera quella di giovedì 6 giugno per i fattorini che consegnano cibo a domiclio, come denunciato da Deliverance Milano: collettivo di fattorini attivi nella consegna di cibo.

Quattro rider feriti: gli incidenti

Il primo incidente è avvenuto alle 19.10 in via Alessandro Fleming dove un 50enne rider di Deliveroo in sella a uno scooter è rovinato a terra dopo essersi scontrato con un'automobile. Soccorso dai sanitari, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo. Pochi minuti dopo (alle 19.17) un rider di Deliveroo di 21 anni in sella a una bicicletta è stato travolto da un'automobile in via Conchetta. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e ha rifiutato di essere accompagnato all'ospedale.

Gravissime, invece, le condizioni del rider 44enne di Cibario travolto da un'auto in Piazza Durante. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 44enne è stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Poche ore dopo, però, le sue condizioni sono precipitate e l'uomo è stato dichiarato in pericolo di vita, con la prognosi dei medici che è diventata riservata. Stando alle prime informazioni fornite dalla Locale, nell'impatto sono rimasti coinvolti il mezzo del 44enne - uno scooterone Peugeot - e una Citroen guidata da un italiano di cinquantasei anni. I due arrivavano procedevano entrambi verso piazza Durante, uno da via Costa e l'altro da via Predabissi. Uno dei due - non è ancora chiaro chi - è di sicuro passato con il semaforo rosso, causando l'incidente.

L'ultimo incidente è avvenuto alle 21.25 in piazzale Francesco Bacone dove un ciclista di 28 anni, rider di Glovo è stato travolto da un'automobile. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato medicato sul posto da un'ambulanza e ha rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso.

"Serve una copertura assicurativa adeguata e un salario minimo"

Quattro incidenti. Quattro rider feriti. E adesso i fattorini chiedono più sicurezza e maggiori tutele: "È necessaria una copertura assicurativa adeguata", hanno scritto in un post su Facebook. Non solo, i rider chiedono anche una maggiore manutenzione delle strade oltre a un salario minimo garantito di 12 ero che "a prescindere dal numero di consegne ci permetta di andare meno velocemente e venire retribuiti per il nostro lavoro, perché se un fattorino è online, e sta mettendo a disposizione il proprio tempo sta lavorando, questo anche per calmierare il ricatto del cottimo, che ci spinge a correre verso la prossima consegna, con la paranoia del punteggio, i sistemi di ranking e rating discriminano i lavoratori e li spingono ad una logica di "prestazione" in cui velocità e quantità sono l'unica cosa che conta a discapito della la qualità del servizio e della salute del lavoratore".