Anziano taglia la strada al filobus, frenata brusca per evitare lo schianto: 7 feriti a bordo

Una manovra azzardata di un anziano automobilista. Una frenata brusca, violenta, per evitare l’impatto. E una serie di cadute, inevitabile, sul filobus.

Attimi di paura lunedì pomeriggio in viale Cassala a Milano, dove - per una questione di pochi centimetri - un mezzo della linea 91 e un’auto non si sono schiantati tra loro.

L’automobilista, un ottantaduenne, ha cercato di svoltare a sinistra verso via Carlo Torre senza accorgersi dell’arrivo, nella corsia preferenziale, del filobus. A quel punto, per evitare il veicolo, il conducente Atm ha dovuto “inchiodare” improvvisamente, con diversi passeggeri che hanno perso l’equilibrio e sono caduti.

Sul posto, oltre agli agenti della Locale che hanno ricostruito i fatti, sono intervenute tre ambulanza del 118. I soccorritori hanno medicato sette persone: per cinque di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma soltanto a scopo precauzionale.

La circolazione della 91 è ripresa dopo un’ora.

Trenta minuti dopo, a Pioltello, un autobus di linea si è scontrato con un camion all’altezza del deposito Esselunga. In quel caso, nove persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.