Incidente a Milano, Ducati supera bus Atm e si schianta contro un altro filobus: uomo grave

Avrebbe superato il filobus che viaggiava nella sua stessa direzione. Poi, però, ha finito la sua corsa contro un altro filobus. Grave incidente stradale mercoledì mattina in via Pergolesi a Milano, dove un uomo di cinquantuno anni che era a bordo di una Ducati si è schiantato contro un mezzo di Atm.

Teatro dell'impatto, avvenuto verso le 10, è stato il tratto di strada subito dopo l'incrocio con via Macchi in direzione piazza Caiazzo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il 51enne avrebbe sorpassato il primo mezzo ma poi sarebbe finito frontalmente contro il secondo bus.

Il motociclista, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato portato in codice rosso al Fatebenefratelli, dove si trova ricoverato in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.