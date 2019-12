Incidente in viale Bezzi, schianto tra un filobus della 90 e un camion per la raccolta rifiuti

Incidente in viale Bezzi a Milano: nella mattinata di sabato 7 dicembre un filobus della linea 90 si è schiantato contro un camion della raccolta dei rifiuti dell'Amsa.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.10 all'angolo con via Marostica, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'impatto è stato violento tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale. Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, per i rilievi sono al lavoro gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico anche un tratto della circonvallazione.

Incidente in viale Bezzi: scatta la maxi emergenza

La centrale operativa del 118 ha dichiarato la maxi-emergenza. I dati sono ancora parziali ma i soccorritori presumono che a bordo del filobus ci fossero almeno 15 persone.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, sono intervenute 10 ambulanze e quattro automediche. Secondo le prime informazioni i feriti più gravi sarebbero i dipendenti di Amsa: una ragazza di 25 anni e il conducente del mezzo che è rimasto incastrato all'interno del camion.

Altri quattro feriti, sembra passeggeri del mezzo, sono stati accompagnati nei pronto soccorso della città in codice giallo; alle 9.50 altri 12, sembra non gravi, sono in attesa di essere visitati sul posto

Schiato auto-filobus: il precedente

Martedì pomeriggio si era verificato uno scontro tra un'auto e un filobus della 91 in viale Lancetti a Milano. Sei persone erano state accompagnate nei pronto soccorso di Milano per accertamenti, nessuno era in gravi condizioni. In quel caso l'incidente, secondo quanto riferito dalla polizia locale, era stato innescato da un'automobile che avrebbe tagliato la strada al mezzo pesante.