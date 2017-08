Perde il controllo della moto e si schianta: è grave

Ha perso il controllo della moto ed è rovinato a terra. Adesso lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale di Rozzano dove è stato trasportato d'urgenza. Vittima dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto in via Curiel a Fizzonasco: un uomo di 69 anni, italiano.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 69enne non destavano particolari preoccupazioni, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo; arrivati sul posto i soccorritori si sono trovati di fronte un'emergenza più grave del previsto. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato a sirerene spiegate, in codice rosso, al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

L'uomo avrebbe fatto tutto da solo: non sono coinvolti altri mezzi e secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia rovinato a terra a causa di un malore. L'esatta dinamica dell'incidente dovrà essere ricostruita dagli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele, intervenuti sul posto per i rilievi.