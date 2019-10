Milano, incidente in via delle Forze Armate: gravissimo un uomo di 60 anni

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo il 60enne che nella tarda serata di venerdì 18 ottobre è rimasto gravemente ferito in seguito allo schianto con un'auto in via delle Forze Armate a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 23.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato pare che il 60enne, cittadino tunisino in sella a un Kymco Agility, sia rovinato a terra all'incrocio con viale Pisa dopo uno scontro con con una Bmw Serie Uno.

Le condizioni del 60enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 60enne, intubato e privo di conoscenza, era stato accompagnato al San Carlo in condizioni disperate.