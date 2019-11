Incidente stradale a Carpiano: pedone investito, va in ospedale in elisoccorso

Incidente stradale nel Milanese domenica 17 novembre, nel tardo pomeriggio: è successo a Carpiano, nella frazione di Francolino, lungo la strada provinciale Binasca, alle sei e venti.

Ad avere la peggio è stato un 50enne investito da un'auto mentre era a piedi. Immediato l'arrivo dei mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, mentre a Francolino giungevano anche i carabinieri della Compagnia di San Donato per i rilievi e per mettere in sicurezza la strada.

In elisoccorso al Niguarda

Il 50enne è apparso in gravi condizioni e, per lui, è stato disposto il trasporto in elicottero in codice rosso al Niguarda. Soccorso anche l'automobilista, un 43enne, che però ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.