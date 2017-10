Incidente mortale in viale Monza: il "pirata" condannato a oltre sette anni

Il 30 aprile 2017 provocò un incidente mortale in viale Monza all'incrocio con via Popoli Uniti: dopo avere "bruciato" un semaforo rosso viaggiando tra i 115 e i 125 km/h, si schiantò contro la vettura guidata dal 57enne Livio Chiericati, che morì poi in ospedale. Il "pirata", 33enne, scappò lasciando sul posto il suo Suv Audi Q7. Ora il responsabile, Franko Della Torre, residente a Nerviano, è stato condannato per omicidio stradale aggravato a sette anni e sei mesi di carcere con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena.

Il pm di Milano Francesco Cajani, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto per lui dieci anni di reclusione: non il massimo della pena perché Della Torre non era sotto effetto di alcol o stupefacenti. La sentenza del gup Natalia Imarisio (sette anni e sei mesi) è arrivata martedì 17 ottobre. Il gup ha riconosciuto l'impianto accusatorio nonché l'aggravante della fuga e del mancato soccorso. Inoltre il giudice ha fissato in 100 mila euro la provvisionale di risarcimento per la famiglia di Chiericati, che si è costituita parte civile.

Video | Le due auto distrutte dopo il tremendo schianto

Circa dodici ore dopo l'incidente, quando Chiericati era già deceduto, Della Torre si consegnò con una telefonata alla polizia locale di Milano, che lo stava cercando visto che l'Audi risultava intestata alla moglie. In quel momento si trovava all'ospedale di Rho, dove si era recato per medicare le ferite da lui riportate nell'incidente. Da quel giorno Della Torre è in carcere. Martedì il suo difensore ha chiesto gli arresti domiciliari. Su tale richiesta il gup Natalia Imarisio si è riservata di decidere in un secondo momento.