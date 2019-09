Milano, brusca frenata del bus in via Cagliero: i passeggeri volano a terra, sette persone ferite

Sette persone sono rimaste ferite lunedì mattina su un bus di Atm. L'incidente è avvenuto alle 9.05 in via Cagliero, all'angolo con via Gioia.

Stando a quanto finora accertato, il mezzo - un pullman della linea 81 - era appena ripartito dalla fermata, quando l'autista è stato costretto a inchiodare per evitare un ragazzo che sembra stesse attraversando con il semaforo rosso.

Proprio a causa del brusco stop, alcuni tra i passeggeri a bordo sono finiti a terra. Sul posto sono immediatamente arrivati gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto infermieristica del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Sette i feriti: tutti hanno riportato traumi e contusioni da caduta e sono stati accompgnati in codice verde in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi. Il pedone, "toccato" dal pullman, ha rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi e diretto il traffico.