Incidente in viale Fulvio Testi a Milano, violento schianto fra 3 auto: una si ribalta, traffico in tilt

Una Bmw X4 e una Peugeot 3008 distrutte, una Ford Kuga ribaltata. Tre persone ferite, viale Fulvio Testi bloccato e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto all'angolo di viale Esperia nel primo pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 12.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente - cioè quale delle auto sia passata col semaforo rosso, mancando quindi la precedenza - non è ancora nota. La Bmw e la Peugeot stavano percorrendo Viale Fulvio Testi in direzione centro, mentre la Ford arrivava da viale Rodi in direzione Viale Esperia.

Grave incidente in viale Fulvio Testi: le condizioni dei feriti

In un primo momento le condizioni dei feriti — due uomini di 41 e 43 anni, oltre una donna di 51 — sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto quattro ambulanze e un'automedica.

Le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: sono stati accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso della città; le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

I rilievi della polizia locale: traffico in tilt verso il centro

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale; sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte degli abitacoli.