Su un furgone rubato imbocca l'Autostrada A1 contromano e fa un grave incidente: 4 feriti

A bordo di un furgone rubato scappa dai carabinieri per tanti chilometri, imbocca l'Autostrada A1 contromano e sfreccia accanto a diverse auto, finché non va a sbattere contro un altro furgone con tre operai a bordo. Il maxi incidente, avvenuto poco dopo le 16 di mercoledì, provoca code interminabili in direzione Sud, all'altezza del tratto tra Melegnano e l'uscita per la Tangenziale Ovest, e diversi feriti.

In gravi condizioni proprio il presunto malvivente, un cremonese di 29 anni. I vigili del fuoco hanno estratto due persone che erano rimaste incastrate tra le lamiere. Sembra che complessivamente dei quattro uomini feriti, due fossero incastrati nei mezzi coinvolti. Presente anche la polizia stradale per i rilievi e la gestione dell'emergenza.

Il 29enne è stato portato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele, l'altro ferito seriamente all'Humanitas di Rozzano, un terzo al Policlinico, mentre il ferito meno grave a San Donato.

I carabinieri hanno intercettato il mezzo che era stato rubato in provincia di Cremona, a pochi chilometri da quella di Lodi. L'uomo che lo guidava, con precedenti penali, è entrato in autostrada forzando la barriera. Adesso in ospedale è piantonato perché è stato arrestato.