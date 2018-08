Incidente nella notte, furgone imbrattato di sangue abbatte un palo della luce: si indaga

Un palo della luce abbattuto da un furgone macchiato di sangue. È successo tra domenica e lunedì 6 agosto, intorno mezzanotte e quaranta, in via Ornato a Milano.

Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto insieme alla polizia hanno trovato la fiancata del Renault Trafic visibilmente imbrattata di sangue, così come il piantone e parte del parabrezza. A bordo un solo uomo: un 39enne di Senago, sembra in stato di alterazione ma senza ferite da giustificare il sangue sulla carrozzeria.

Pare che in prima battuta l'uomo non abbia saputo fornire spiegazioni agli inquirenti, per questo è stato accompagnato in questura per essere interrogato, mentre sul posto è intervenuta la scientifica.

Dopo ore di accertamenti gli investigatori avrebbero scoperto che il 39enne avrebbe passato la serata con un amico a Muggiò, quest’ultimo, con una ferita alla mano avrebbe imbrattato il furgone di sangue. Al vaglio ancora i particolari della vicenda, sul caso indaga la Questura di Milano.