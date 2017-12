Pioltello, incidente tra un furgone del corriere e un'auto sulla Padana Superiore: un morto

Un morto e tre feriti. E' questo il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì e sabato, sulla superstrada Padana Superiore, tra Pioltello e Vimodrone, nel milanese.

A dare l'allarme al 118, alle 2.22, sono alcuni testimoni. Sul posto dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza inviano tre ambulanze e due automediche. Si sono scontrati con un furgone Nissan di un noto corriere espresso e un'auto Mazda 3 con tre occupanti. A perdere la vita sul colpo è uno di loro, un cittadino bulgaro di 38 anni residente a Melzo. Era seduto come passeggero sul sedile anteriore dell'utilitaria, per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tornavano da una cena aziendale.

I tre feriti non sono in pericolo di vita. I due compagni di viaggio della vittima, un 48enne e un 55enne italiani, sono stati trasportati al Niguarda e al San Raffaele. Il conducente del furgone, un 39enne peruviano, è stato ricoverato in verde all'ospedale di Cernusco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda per fare i rilievi e comprendere la dinamica: stando ai primi riscontri, sembra che l'auto abbia tamponato il furgone, fermo sulla strada e con le luci spente.

Aggiornamento: l'uomo alla guida era ubriaco ed è stato arrestato.