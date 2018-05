Incidente stradale a Cusago: schianto tra moto e furgone, arriva l'elisoccorso

Grave incidente stradale a Cusago nella tarda mattinata di sabato 26 maggio. Ad avere la peggio un motociclista trasportato in elicottero in ospedale. E' successo alle 12.36 lungo la strada provinciale 114, tra Cusago e Cisliano più o meno all'altezza dell'incrocio con la strada per Gaggiano. Si sono scontrati una moto e un furgone, che è uscito di strada andando a finire in un campo attiguo.

Per permettere le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la strada provinciale in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, tre ambulanze ed una automedica, oltre ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla polizia locale. La protezione civile ha gestito la viabilità dell'arteria chiusa, deviando il traffico su strade alternative.

Secondo una prima ricostruzione, la 27enne alla guida del furgone, mentre procedeva in direzione Milano, avrebbe perso il controllo del mezzo, tamponando un minivan e poi invadendo la corsia opposta di marcia, dove sopraggiungeva una coppia in sella ad una moto il cui guidatore non avrebbe fatto in tempo a frenare: di qui l'inevitabile impatto.

La 27enne del furgone è stata portata in ambulanza al San Carlo in codice giallo, con traumi non importanti, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); stesso ospedale per la passeggera della moto, una 46enne, che ha traumi al ginocchio, al polso e al volto. Più serie le condizioni del guidatore della moto, un 50enne portato in elicottero al San Gerardo di Monza con una frattura al femore, un trauma al torace e una frattura esposta all'arto superiore. Per lui la prognosi è al momento riservata, ma non sarebbe in pericolo.