Incidente a Bollate, si schianta con il furgone contro il muretto di una villa: grave un 50enne

Grave incidente domenica sera a Bollate. Verso le 19.30, un furgone bianco guidato da un uomo di cinquanta anni si è schiantato frontalmente, con violenza, contro il muro di cinta di una villetta al civico 1 di via Farini, nella frazione di Cassina Nuova.

L'impatto, le cui cause sono tutte da accertare, è stato molto violento, tanto che il mezzo ha distrutto circa tre metri di muro.

Il guidatore è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è poi stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto riferito dai soccorritori, ha riportato ferite e contusioni in diversi punti del corpo: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Rho. Stando ai primi accertamenti, sembra che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo. Resta da capire però perché il 50enne abbia finito la proprio corsa contro il muro.