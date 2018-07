Gaggiano, schianto tra due auto: donna muore sotto gli occhi del fratello, grave un ragazzo

Una donna morta in ospedale. Un uomo, suo fratello, costretto ad assistere alla tragedia. Un ragazzo gravissimo, in condizioni disperate. E due suoi amici feriti, ricoverati in ospedale. È stata una notte di sangue quella tra sabato e domenica a Gaggiano, teatro di un incidente costato la vita a una signora di cinquantadue anni.

Lo schianto è avvenuto alle 2.20 sulla statale 494, quella Vigevanese già in passato funestata da incidenti e drammi. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantate frontalmente una Megane Scenic - sulla quale viaggiavano la vittima, Lucia Pitari di Corsico, e suo fratello - e una Golf con a bordo un ragazzo di venticinque anni, alla guida, e un giovane e una giovane di diciannove.

L'impatto, tremendo, ha trasformato le vetture in ammassi di lamiere, tanto che per estrarre gli occupanti dalle macchine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno poi affidato i feriti ai soccorritori del 118, arrivati sulla statale con quattro ambulanze e due auto mediche.

Per la 52enne, nonostante la disperata corsa all'ospedale di Magenta, non c'è stato nulla da fare. Critiche le condizioni del 25enne: trasportato al Niguarda di Milano, è stato ricoverato in pericolo di vita. Meno gravi, fortunatamente, le condizioni dei due 19enni e del fratello della vittima, tutti portati in codice giallo tra l'Humanitas di Rozzano e il San Carlo.

Sulla statale hanno lavorato a lungo anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente.