Incidente stradale, motociclista si schianta contro un palo: gravissima

Una motociclista è rimasta ferita in modo molto grave dopo essersi schiantata contro un palo. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, poco prima delle 18, sulla strada provinciale 236, all'altezza di Gaggiano. Sul posto il 118, con un elisoccorso e un'ambulanza, e la polizia locale della cittadina a sud-ovest di Milano.

Come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, giunti sul posto i soccorritori hanno praticato le manovre necessarie per rianimare la donna, una 60enne che si trovava alla guida della sua moto quanto è andata ad urtare violentemente contro un palo. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il tragico impatto, forse un malore o l'urto con un altro veicolo.

La motociclista, che ha riportato gravi lesioni e traumi multipli, è stata trasportata dall'équipe dell'elicottero all'Ospedale San Carlo di Milano.