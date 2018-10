Schianto tra auto e furgone: gravi due uomini

Grave incidente lunedì pomeriggio a Garbagnate Milanese. Pochi minuti prima delle 16, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone guidato da un uomo di 64 anni si è schiantato con la Mercedes di un ragazzo di 24 anni in via Giovanni Falcone, nella zona industriale di Bariana.

Dopo l'impatto, violentissimo, il mezzo pesante si è semi ribaltato ed è finito tra il muro e la vettura, con il 24enne che è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Ad avere la peggio è stato proprio il giovane: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elicottero del 118. Nello schianto, stando a quanto appreso, ha riportato un grave trauma cranico e ferite al torace e agli arti inferiori.

In codice rosso al pronto soccorso, anche se non sarebbe in pericolo di vita, è finito anche il 64enne, ricoverato al San Gerardo di Monza per un trauma cranico.

In via Giovanni Falcone hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale per i rilievi e i carabinieri di Rho, che hanno liberato la strada all'elicottero del 118.