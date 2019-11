Incidente a Garbagnate, ciclista travolto da un'auto nel cuore della notte: è in coma

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Gerardo di Monza il 63enne che nella notte tra giovedì e venerdì è stato travolto da un'auto in via Kennedy a Garbagnate Milanese.

Tutto è accaduto intorno alla 1.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro: la ricostruzione è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto per i rilievi.

Le condizioni del 63enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzato, è stato accompagnato in condizioni critiche nell'ospedale del capoluogo brianzolo: secondo quanto trapelato sarebbe in coma e avrebbe diversi traumi agli arti, oltre un importante trauma cranico.