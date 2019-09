Incidente a Milano, Gemitaiz e Venerus travolti da una macchina: "Siamo vivi per caso". Foto

Paura per Gemitaiz e Venerus, rimasti coinvolti in un incidente dopo il loro show al Magnolia di Milano con l'amico e collega Franco 126.

La notte del 31 agosto, i due rapper - Gemitaiz romano, Venerus milanese di San Siro - stavano tornando a casa quando sono stati travolti da un'auto. “Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all’ora fermi a un semaforo", ha raccontato il cantante capitolino su Instagram, pubblicando una foto di lui e l'amico in ospedale.

"Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante”, ha spiegato.

Per Gemitiaz i danni sembrano essere stati pochi, mentre un po' peggio è andata a Venerus, che proprio in quelle stories ha la testa fasciata. Domenica lo stesso rapper meneghino ha pubblicato una foto con i risultati dell'incidente: occhio pesto, medicazione al sopracciglio e collare.