Incidente sul Ghisallo, auto si schianta contro lo spartitraffico: donna ferita e traffico in tilt

Incidente giovedì mattina sul cavalcavia del Ghisallo a Milano. Verso le dieci, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto - una Land Rover Freelander - si è schiantata contro lo spartitraffico in cemento che divide le due carreggiate.

Sembra che l’auto, secondo le prime informazioni raccolte da MilanoToday, sia andata in testacoda dopo lo schianto e sia finita contromano, col "muso" rivolto verso le altre macchina che provenivano dalla sua stessa direzione.

Sul posto, per i soccorsi del caso, è intervenuta un’ambulanza del 118, con i medici che hanno visitato la vittima prima di trasferirla in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie - ha riportato diversi traumi -, ma non è in pericolo di vita.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico, con la circolazione che - informa la polizia locale - è bloccata in direzione degli svincoli autostradali. Sul Ghisallo, per i rilievi, sono presenti proprio i vigili, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.