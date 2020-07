Tremendo schianto frontale tra un'auto e un furgone: morti due ragazzi di 28 anni

Tragedia nella notte di sabato sulla strada Padana Superiore, la ss 11, all'altezza di Gorgonzola, nel Milanese. Due ragazzi di 28 anni sono molrti sul colpo in seguito ad un incidentet frontale tra un'auto e un furgone.

E' successo verso le due e un quarto di notte. I due giovani. uno residente a Gorgonzola e l'altro a Cassina de' Pecchi, erano a bordo di una Ford che, lungo la statale, per motivi ancora da approfondire, si è schiantata contro un furgone che proveniva in senso opposto, condotto da un 24enne di Basiano.

L'impatto è stato violentissimo. Il furgone è finito in un fossato ai margini della strada. Il 24enne che lo guidava, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato portato al San Raffaele di Milano: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due 28enni a bordo dell'auto, morti sul colpo e rimastri incastrati tra le lamiere della vettura accartocciata, sono stati estratti dopo circa tre ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri di Cassano d'Adda e di Gorgonzola e i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica.