Incidente a Sedriano: perde il controllo della moto Kawasaki e si schianta, grave 24enne

Sembra che fosse appena uscito di casa. Ha percorso poche centinaia di metri e, per cause ancora da accertare, ha preso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava e si è schiantato a terra. L'impatto è stato violentissimo e lui, un ragazzo di 24 anni, è in gravi condizioni.

Il brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Cristoforo Colombo a Sedriano (Milano). Venti minuti prima delle 17, i passanti hanno notato il ragazzo e la sua moto Kawasaki Ninja a terra ed hanno chiamato il 118.

Grave incidente a Sedriano

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso e i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, prima con un'ambulanza in codice rosso e poi con l'elisoccorso. Il 24enne è stato stabilizzato e trasportato sull'elicottero al Niguarda di Milano. Le sue condizioni restano molto gravi.

I militari hanno fatto i rilievi per capire l'esatta dinamica dello schianto. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, secondo le prime informazioni.

Grave incidente a Cormano

Quasi un'ora più tardi, a Cormano, un altro grave incidente ha coinvolto dei giovani motociclisti. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 24 anni, ricoverata in prognosi riservata al San Gerardo di Monza.