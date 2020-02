Grave incidente sulla Tangenziale Ovest: uomo lotta tra la vita e la morte al Niguarda

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda, dov'è arrivato poco prima delle 6 di domenica, trasportato da un'ambulanza in codice rosso. L'uomo, la cui identità non è nota, è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la Tangenziale Ovest, direzione nord, nel tratto compreso tra la Ss 494 - Baggio e Cusago.

Incidente sulla Tangenziale Ovest

Nel grave schianto, avvenuto alle 4.50, sono rimaste coinvolte due auto: una guidata da un 45enne, portato all'Humanitas di Rozzano in codice verde, quindi non in gravi condizioni, e l'altra condotta dall'uomo trasportato al Niguarda.

Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con due ambulanze e un'automedica, il ferito più grave era incosciente ed è stato necessario intubarlo sul posto. La prognosi è riservata e le condizioni sono disperate.

La dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia stradale, che ha fatto i rilievi e gestito il traffico. Erano presenti anche i vigili del fuoco del reparto provinciale di Milano.