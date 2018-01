Schianto sulla Milano-Meda: morta 18enne di Cormano

Si chiama Greta Dicorato e ha 18 anni la vittima del terribile incidente stradale occorso a mezzanotte e mezza di domenica 7 gennaio tra Meda e Lentate sul Seveso, sulla Milano-Meda, in direzione nord. La giovane, secondo quanto si apprende, è deceduta sul colpo. Viaggiava con tre amici su una Toyota Aygo che - stando alla ricostruzione della polizia stradale e contrariamente alle primissime informazioni diramate - non si è scontrata con un'altra auto.

La Toyota si sarebbe schiantata contro il guard rail che divide le due carreggiate della Milano-Meda, poi sarebbe carambolata dalla parte opposta, finendo contro l'altro guard rail e fermandosi in mezzo alla carreggiata. Per Greta nulla da fare: i soccorritori del 118 (giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco) non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La 18enne viaggiava sul sedile posteriore. Vicino a lei un ragazzo che è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è stato portato al pronto soccorso del San Gerardo

Feriti anche la ragazza alla guida dell'auto e il passeggero: sono stati portati a Desio e al San Gerardo. Uno dei due ragazzi è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, dopo un intervento chirurgico. La strada è rimasta chiusa fino a notte inoltrata per permettere i soccorsi e i rilievi dello schianto. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma di Greta all'Istituto di medicina legale di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'autopsia.