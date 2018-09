Incidente a Guanzate, strage nella notte: auto si schianta e ribalta più volte, morti tre ragazzi

Della loro Fiat 500 è rimasto poco o nulla. Un ammasso informe di lamiere, distrutte e accartocciate su se stesse. Quelle stesse lamiere che per loro sono diventate un tragico labirinto senza nessuna via d'uscita.

Notte di sangue a Guanzate, nella Brianza comasca, teatro di un incidente stradale costato la vita a tre ragazzi. Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle tre in via Madonna, dove l'auto dei giovani - una Fiat 500 bianca - si è ribaltata più volte prima di schiantarsi contro il muretto di una villa.

Foto - I tre ragazzi morti

Per tre di loro, nonostante il disperato intervento di medici del 118 e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare. Alfonso Tolone - 19 anni di Fino Mornasco -, Michele Duchino e Alexander Solovyev -entrambi 21enni di Guanzate - sono morti praticamente sul colpo. Quando i pompieri li hanno liberati dalle lamiere era già troppo tardi e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Meglio è andata a un quarto ragazzo che si trovava a bordo della macchina, anche lui 21enne, che è stato ricoverato in condizioni gravi al Sant'Anna di Como, ma fuori pericolo di vita.

In via Madonna hanno lavorato a lungo i carabinieri di Cantù. Stando alle prime ricostruzioni, il 19enne - che era alla guida - avrebbe perso il controllo della Fiat, dando poi il via alla tragica carambola.