Incidente stradale in viale Beatrice d'Este: coinvolta una vettura della guardia di finanza

Ha visto coinvolta una vettura della guardia di finanza l'incidente stradale verificatosi a Milano, in viale Beatrice d'Este, giovedì 18 maggio alle sei del pomeriggio.

Nessuno è rimasto gravemente ferito: l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) riferisce che soltanto una persona è stata trasportata (in codice verde) in ospedale.

La dinamica è ancora tutta da chiarire: in particolare non è noto se la "gazzella" delle Fiamme Gialle (che si è scontrata con un'altra vettura) avesse sirene accese o no. Sul posto si è recata la polizia locale, sia per dirigere il traffico sia per effettuare i rilievi del caso.