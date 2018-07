Tragedia durante le vacanze: milanese travolto e ucciso da un camion in retromarcia

Tragedia nel primo pomeriggio di sabato a Pescolusce, marina di Salve, nel Leccese. Intorno alle 13, Guido Elmi, un turista di 82 anni di Milano in vacanza nel Salento, è morto dopo essere stato travolto da camion che procedeva in retromarcia. Il conducente alla guida del mezzo aveva appena trasportato un carico di surgelati a un chioso e stava rientrando sulla via principale.

Il chiosco, la “Pajara”, si trova in via Socrate, una strada dritta che termina direttamente a pochi metri dalla spiaggia. Il trasportatore, N.C., 39enne di Taurisano, stava così andano con la marcia indietro, quando però, purtroppo, ha colpito l’anziano turista, che è morto sul colpo. Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno potuto fare ben poco. E hanno accertato il decesso per le gravi lesioni riportate, come racconta LeccePrima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase e della stazione di Salve per la dinamica. Il pubblico ministero di turno, Elsa Valeria Mignone, ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il conducente è risultato negativo ai test ai quali è stato sottoposto, di rito, sull’eventuale uso di alcolici o stupefacenti. Tutti i documenti sono risultati in regola.