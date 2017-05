Incidente sulla A9, auto si ribalta e va a fuoco: incendio spaventoso, due persone ferite

Pomeriggio di paura, quello di lunedì, sull’autostrada A9 Milano-Como, teatro di un incidente - con tanto di successivo incendio - che ha letteralmente distrutto l’auto a bordo della quale viaggiavano una quarantenne e un quarantacinquenne.

La macchina della coppia - una Jeep Cherokee -, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata nel tratto tra l’allacciamento con l’A8 e Uboldo - nel territorio di Origgio - per poi prendere fuoco. Il rogo ha causato una spaventosa colonna di fumo nero e un vero e proprio muro di fiamme, che ha costretto tutte le altre vetture in arrivo a fermarsi.

Fortunatamente l’uomo e la donna sono riusciti ad uscire dalla macchina e hanno riportato soltanto qualche lieve ferita, medicata dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto con un ambulanza e un’auto medica.

Sulla A9 al lavoro anche i vigili del fuoco di Milano, che hanno spento le fiamme.

L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione con il tratto che è stato chiuso - in direzione Como - per circa un’ora. Lunghe file anche verso Milano, segnalate da Autostrade per l’Italia, “a causa curiosi”.