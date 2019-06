Incidente sotto la Tangenziale: auto si incendiano dopo lo schianto

Paura nel primo pomeriggio di giovedì alla periferia di Rho per un incidente stradale con due automobili coinvolte. Lo schianto si è verificato alle due del pomeriggio in corso Europa presso la località Pantanedo, non lontano dallo svincolo tra la Statale 33 del Sempione e la Tangenziale Ovest.

Le due auto coinvolte si sono incendiate dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme oltre ai sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. A Pantanedo anche la polizia locale di Rho per i necessari rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza la strada.

Due i feriti, entrambi lievi: un 64enne ed un 72enne. Uno di loro è stato portato dai sanitari al pronto soccorso di Rho in codice verde.