Incendio sull'Autostrada A8, automobile distrutta dalle fiamme: 4 chilometri di coda

Nella mattinata di venerdì 10 febbraio una Ford Focus è stata distrutta dalle fiamme mentre percorreva l'Autostrada A8 Milano-Varese. È successo intorno alle 10 dopo l'uscita di Castellanza (Varese) in direzione Nord, come segnalato dai vigili del fuoco.

L'auto ha preso fuoco mentre era in marcia, fortunatamente il conducente è riuscito ad accostare e uscire dall'abitacolo prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e hanno spento il rogo. Fortunatamente non ci sono nè feriti né intossicati.

Traffico in tilt. Sull'arteria stradale ci sono 4 chilometri di coda tra Lainate e Legnano, come riportato da Autostrade per l'Italia sul proprio sito web.