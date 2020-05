Milano, auto con quattro ragazzi a bordo prende fuoco dopo lo schianto col suv: illesi

Prima il frontale con un suv Kia. Poi le fiamme che hanno avvolto e distrutto la loro Fiat 500. Attimi di paura in via Bardolino 3 a Milano nella notte tra venerdì e sabato 16 maggio: "teatro" di un terribile incidente che, fortunatamente, non ha avuto tragiche conseguenze.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione la 500 su cui viaggiavano quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni, per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantata violentemente contro un suv Kia. Poco dopo l'impatto l'utilitaria ha iniziato a prendere fuoco ma i quattro giovani sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, ma fortunatamente nessuno dei quattro ragazzi ha riportato gravi ferite o ustioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con un'autopompa.