Incendio sulla A4 Milano-Torino, autobus di una scolaresca distrutto dalle fiamme | Foto

Attimi di paura giovedì mattina sull’autostrada A4 Milano-Torino.

Verso mezzogiorno, nel tratto poco dopo l’uscita di Marcallo Mesero - nel Milanese -, un autobus che viaggiava proprio in direzione Torino è andato a fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme.

A bordo del mezzo, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, c’era una scolaresca.

L’autista del mezzo, accortosi del fumo nero che arrivava dalla parte posteriore del bus, è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta e a far scendere tutti gli occupanti del pullman, prima che il rogo “cancellasse” il mezzo.

Video | L'autobus distrutto dall'incendio in autostrada

L’incendio, che inevitabilmente ha causato una enorme nuvola di fumo nero, è stato domato da quattro squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Milano e Novara. Sul posto, per i soccorsi del caso, due auto mediche e due ambulanze e l'unico che ha avuto bisogno del trasporto in ospedale - in codice verde - è stato proprio l'autista del pullman, lievemente intossicato.

Presente in A4 la Polstrada di Torino, che ora indaga sulle cause dell’incendio.

L'incendio - Foto V.K.