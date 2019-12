Incidente a Cusago: finisce con l'auto in un fosso dopo uno schianto, paura per una donna

Attimi di paura per una donna di 60 anni finita in un fosso a bordo strada, a Cusago (Milano), dopo un incidente lungo la strada provinciale 114. Per fortuna, nonostante la dinamica da film, la 60enne non è in pericolo di vita.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con tre ambulanze e un'automedica. Il codice rosso è stato declassato a giallo.

L'incidente a Cusago

Per tirare la donna fuori dall'auto è stato necessario l'aiuto di una squadra dei vigili del fuoco. La 60enne è stata trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo dolori al torace e al ginocchio, ma fuori pericolo. Il conducente dell'altra vettura, un 40enne, è stato invece soccorso in codice verde e poi trasferito al San Carlo.

Per accertare la dinamica esatta dell'incidente e per gestire il traffico hanno lavorato sul posto gli uomini dei carabinieri e la polizia locale.