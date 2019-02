Incidenti in A1, tamponamenti tra auto per la nebbia: 15 feriti. Autostrada riaperta

A causa di una serie di tamponamenti sull'A1, a Casalpusterlengo, quindici persone sono rimaste ferite e il tratto tra il bivio A1/A58 e Casalpusterlengo è stato chiuso al traffico. Sul posto il 118, che ha trasportato in ospedale nove delle persone coinvolte, di cui nessuna grave. Nella zona permangono problemi per nebbia e viabilità, agli automobilisti viene quindi raccomandata massima cautela.

Gli schianti tra i veicoli si sono verificati alle 9:07 tra i chilometri 34 e 39, all'altezza di Casalpusterlengo. Dei nove feriti uno è stato trasportato all'ospedale di Piacenza, tre a quello di Codogno e cinque a quello di Lodi.

È stato riaperto poco dopo le 11, grazie al significativo miglioramento delle condizioni di visibilità, il tratto di A1 compreso tra la Complanare di Piacenza e Lodi in direzione di Milano, utilizzato per agevolare i soccorsi intervenuti sull'incidente nella carreggiata opposta, in direzione Bologna. Prima delle 13 permaneva la chiusura tra l'allacciamento con la A58 TEEM e Basso Lodigiano - poi riaperto - per consentire il completamento delle operazioni di soccorso dei feriti - circa 15, di cui nessuno grave - e la rimozione dei veicoli coinvolti. Il traffico diretto verso Bologna può nuovamente utilizzare tutte le tre corsie disponibili.



Tratto dell'A1 chiuso

Precedentemente, "all'interno del tratto chiuso - si legge sul sito autostrade.it -, si sono formate code a ridosso dei vari incidenti. A causa della deviazione obbligatoria sulla Teem, ci sono code in direzione di Bologna a partire da Melegnano. A chi da Milano viaggia in direzione Sud si consiglia di utilizzare l'A7 Milano-Genova in direzione Genova per proseguire successivamente sull'A21 Torino-Piacenza in direzione di Piacenza da dove è possibile proseguire sull'A1".

"Sempre sull'A1 - continua il gestore della rete autostradale - tra l'inizio dell'autostrada e Melegnano in direzione di Bologna, il traffico è bloccato con code a causa di un ulteriore incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion all'altezza del km 5".