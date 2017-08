Fa un incidente contro un camion e provoca tamponamento a catena: 3 morti e 7 feriti

Drammatico incidente stradale durante la notte tra lunedì e martedì, lungo la A14 direzione Ancona, fra il bivio per la A25 ed il casello di Città Sant'Angelo. Tre donne sono morte e sette persone sono rimaste ferite a seguito di un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli, incluso un camion.

La dinamica dell'incidente

In base ad una prima ricostruzione della polizia stradale, una Fiat con a bordo una donna avrebbe urtato un camion fermo nella piazzola di sosta e sarebbe rimbalzata fino alla corsia di sorpasso. A quel punto la donna, Raffaella Cotechini di 35 anni di Porto Sant'Elpidio, sarebbe scesa: alcuni veicoli sono riusciti a schivarla, mentre un camper l'ha centrata in pieno uccidendola. In quel momento transitavano da sud altri due veicoli che si sono scontrati con le vetture già coinvolte dove viaggiavano le altre due vittime, una donna di Villa Castellana di Teramo, Annunziata Caforni di 59 anni, ed Irmici Concetta, 75 anni di San Severo (Foggia).

Difficile l'identificazione dei corpi, straziati dal violento impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco oltre alle pattuglie della polizia stradale e del personale di Autostrade per l'Italia.

Si è formata una coda lunga quasi due chilometri e la riapertura dei due svincoli è avvenuta dopo le 3 del mattino.

All'ospedale Clinicizzato di Chieti sono ricoverate in gravi condizioni due persone. Tre i feriti ricoverati all'ospedale di Pescara: un ottantenne di Ortona (Chieti), e due donne, di 32 e 14 anni, entrambe di Milano.