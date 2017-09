Incidente sull'Autostrada A4, automobile prende fuoco: traffico paralizzato | Foto

Un uomo ferito, un'automobile distrutta dalle fiamme e sei chilometri di coda. È il bilancio di un inicidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1° settembre sull'Autostrada A4 nel tratto tra Cavenago e Dalmine (direzione Brescia).

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.05, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Stando a una prima ricostruzione sembra che si siano scontrate due automobili e successivamente una di queste abbia preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Per ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della Polstrada.

Traffico in tilt. Per i viaggiatori provenienti da Milano società Autostrade consiglia di percorrere la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano in direzione di Brescia e rientrare sulla A4 a Dalmine. Non solo: Autostrade segnala code per curiosi anche verso Milano.

Poco prima un altro incidente aveva paralizzato la circolazione sull'A4: due camion, infatti, si sono schiantati tra Novara Est e Marcallo (direzione Milano).