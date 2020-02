Milano, incidente in via Castelvetro: schianto tra bus e auto, giornata 'no' per i mezzi Atm

Giornata 'no' per i mezzi Atm a Milano. Dopo l'incidente in corso San Gottardo dov'è rimasto coinvolto un tram della linea 3 e altri tre veicoli, anche un bus della linea 43 - che collega piazza Greco con piazza Firenze - è finito coinvolto in uno scontro.

L'incidente, stavolta, è avvenuto attorno alle 12.30 di mercoledì, all'incrocio tra via Piero Della Francesca e via Lodovico Castelvetro, in zona Bullona. Lo schianto, che per fortuna non ha lasciato feriti, ha interessato la parte anteriore destra del mezzo Atm, rimasta parzialmente distrutta dallo scontro con un'automobile.

Sul posto sono intervenuti gli uomini e le donne del 118. Solo un paio di persone sono state visitate sul luogo dell'incidente ma, stando a quanto riferito in un primo momento dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, non sono state trasportate in ospedale.

La dinamica dei fatti, che ha bloccato il traffico stradale nella zona, è al vaglio della polizia locale. Gli stessi agenti sono stati impegnati per buona parte della mattinata nell'incidente di corso San Gottardo. Secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che il tranviere, a causa di un malore, abbia perso il controllo del mezzo innescando il tamponamento. Poco prima dell'incidente l'uomo aveva chiamato la centrale operativa per segnalare che non si sentiva bene. È stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.

Periodo 'no' per Atm

Quello del tram - esclusi quindi gli autobus - è il quarto incidente in pochi giorni per i tram milanesi. Nella serata di lunedì 10 febbraio una turista della Corea del Sud, Kim Jung Eun, era stata travolta da un tram della linea 9 in piazza Oberdan. Per il momento l'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara: gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo fotogramma per fotogramma quanto accaduto.

Lunedì mattina, invece, un mezzo della Lina 3 era rimasto coinvolto in un incidente con un suv Audi in via Torino. Poco dopo un mezzo della linea 2 era deragliato in via Coni Zugna.