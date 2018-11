Incidente sull'A4, tamponamento tra camion: ragazzo incastrato tra le lamiere, morto

Tragico incidente sull'Autostrada A4 nella mattinata di martedì 27 novembre. Un camionista di 29 anni è morto tra le lamiere del suo camion in seguito a un violento tamponamento tra mezzi pesanti.



Tutto è accaduto tre minuti prima delle 10 nel tratto tra Agrate Brianza e la Barriera Est di Milano (direzione Torino). Secondo una prima ricostruzione sembra che il camion del 29enne abbia tamponato un mezzo pesante che lo precedeva.

Le condizioni del camionista, rimasto intrappolato tra le lamiere, sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e e un'automedica in codice rosso. Purtroppo non è servito a niente: il giovane, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è morto poco dopo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano.

Traffico in tilt

Traffico in tilt sull'autostrada A4. Secondo quanto riportato dalla società Autostrade sul proprio sito web si sono formati 5 cinque chilometri di coda in direzione Torino.