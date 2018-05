Incidente in via Palizzi, furgone passa con il semaforo rosso e si schianta con un bus Atm

Incidente sabato pomeriggio in via Palizzi a Milano, dove un autobus Atm della linea 40 si è schiantato con un furgone.

Alla base dell'incidente, stando a quanto finora appreso, ci sarebbe stata una manovra azzardata del conducente del veicolo. Sembra, infatti, che l'uomo alla guida - che proveniva da via console Marcello - abbia ignorato un semaforo rosso e abbia cercato di attraversare l'incrocio proprio con via Palizzi. A quel punto, per l'autista del pullman - che procedeva in direzione Quarto Oggiaro - è stato impossibile evitare l'impatto.

Nonostante i danni ai due mezzi, non si sono registrati feriti.

Peggio è andata invece in serata, quando una macchina contromano si è schiantata contro un altro bus Atm - un pullman della linea 57 - in via Arimondi. Nell'incidente sono rimasti feriti il guidatore Atm, i due giovani sull'auto e un passeggero del bus.