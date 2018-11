Incidente all'alba sull'autostrada A1 a San Giuliano, schianto tra due camion: due feriti

Incidente all'alba sull'autostrada A1. Pochi minuti prima delle sei di sabato, per cause ancora in corso di accertamento, due camion si sono schiantati tra loro nel territorio di San Giuliano, in direzione Milano.

Dopo l'impatto, molto violento, uno dei due mezzi ha finito la propria corsa di traverso sulla carreggiata, andando a sbattere con la cabina di guida contro lo spartitraffico in cemento, proprio accanto al pilone di un cavalcavia.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, un'ambulanza e un'auto medica del 118 e la polizia stradale di Novate, che ha effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.

Nonostante lo spavento, il bilancio fortunatamente non è grave: i due conducenti dei mezzi - due uomini di trentuno e sessanta anni - sono stati accompagnati in codice verde nel vicino ospedale di San Donato Milanese. Le loro condizioni non destano preoccupazione.