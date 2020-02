Incidente a Milano, auto pirata fa ribaltare una Fiat 500 dell'Enjoy: ferita una ragazza. Foto

Un'auto del car sharing ribaltata sul fianco sinistro. Una donna di 35 anni ferita. Polizia locale e 118 sul posto per fare i rilievi.

Serata movimentata, quella di lunedì, davanti alla fermata Cimiano della linea verde della metropolitana milanese. In via Monfalcone una Fiat 500 di Enjoy è rimasta coinvolta in un incidente stradale. L'episodio si è verificato attorno alle 23.35.

Enjoy si ribalta a Cimiano

Stando alla prima ricostruzione, benché sul posto non ci fossero altre auto incidentate, pare che un'altra vettura abbia urtato l'Enjoy guidata dalla 35enne. Sul luogo del ribaltamento, in effetti, era ben visibile la presenza del copri cerchione della ruota della presunta auto pirata.

La donna ferita, per fortuna, non è in gravi condizioni. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'ha trasportata in codice verde all'ospedale Policlinico, dov'è arrivata circa un'ora dopo lo spiacevole incidente. Sul caso indaga la polizia locale.