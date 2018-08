Viale Belisario, travolge un motociclista e scappa: è caccia al pirata della strada

Il 1° agosto un automobilista ha travolto un centauro ed è scappato senza soccorrerlo. È quanto accaduto in viale Belisario verso le 17, quando un uomo a bordo di una Fiat Punto nera ha fatto inversione di marcia senza notare che il motociclista stava arrivando e l'ha preso in pieno. Dopo aver causato il fortissimo impatto, il conducente è fuggito senza prestare soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i soccorritori del 118 che hanno portato il motociclista ferito in ospedale, in codice giallo. La polizia locale, poi, seguendo le indicazioni di alcuni testimoni dell'incidente che avevano appuntato modello dell'auto e numero di targa, dopo meno di un'ora ha potuto rinvenire l'automobile dell'investitore, che era stata abbandonata a circa 500 metri dal punto dell'impatto. Il proprietario della vettura in seguito è stato rintracciato, ma non corrisponde alla descrizione che ne hanno fatto i testimoni. L'unità interventi speciali della polizia locale pertanto sta continuando a indagare per individuare il pirata della strada.